Violenza domestica nella Bassa | minaccia la moglie e i figli scatta il braccialetto elettronico

IL CASO. La donna e tre figli fuggono da casa dopo vent’anni di violenze. Marito allontanato e sorvegliato con il braccialettoelettronico. 🔗Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Violenza domestica nella Bassa: minaccia la moglie e i figli, scatta il braccialetto elettronico

Insegue la compagna, la sperona e tenta di soffocarla

Violenza domestica nella Bassa: minaccia la moglie e i figli, scatta il braccialetto elettronico - Una drammatica vicenda familiare è emersa nei giorni scorsi nel cuore della Bassa Bergamasca, dove una donna di 40 anni di nazionalità romena ha trovato il coraggio di denunciare oltre vent’anni di ... 🔗ecodibergamo.it

Ventidue anni di violenza domestica: l'orco in casa terrorizzava moglie e tre figli dal 2003 - Le violenze, si legge nella nota dell'Arma che dà conto dell'arresto, erano cominciate fin dal giorno del matrimonio, nel 2003. 🔗primatreviglio.it

Violenza domestica a villadossola: arrestato 48enne dopo l’ennesima aggressione alla compagna - Nel piccolo comune di villadossola, nel verbano-cusio-ossola, una storia di violenza domestica è esplosa dopo due anni di silenzi e minacce. La donna vittima ha deciso di denunciare il compagno 48enne ... 🔗gaeta.it