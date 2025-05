La dea bendata sorride all’Abruzzo grazie al 10eLotto. Nel concorso di venerdì 9 maggio 2025, come riferisce Agipronews, la Vincita più cospicua della giornata – pari a 50milaeuro – è stata registrata a FaraFiliorumPetri, dove è stato centrato un “9” Oro in via Giardino. 🔗Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Vincita da 50mila euro a Fara Filiorum Petri con il 10eLotto