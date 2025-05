VIDEO-BigMama | giro l’Italia ma sogno un concerto ad Avellino

Tempo di lettura: 2 minuti “Sto facendo concerti ed eventi il tutta Italia e non solo, ma il mio sogno è esibirmi in un concerto nella città di Avellino, poco distante dal mio paese di nascita” (San Michele di Serino ndr)”.Così BigMama, madrina d’eccezione del ciclo “Progetto SICUREZZA +: La cultura della sicurezza nei cantieri”, promosso dalla Provincia di Avellino in collaborazione con il Formedil, e che questa mattina nella giornata conclusiva ha visto la premiazione degli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado che hanno partecipato.Nei giorni in cui Big Mama è in fermento per la conduzione insieme a Gabriele Corsi della 69ª edizione dell’Eurovision Song Contest, come al solito non dimentica le sue origini e ribadisce la volontà di esibirsi nella città capoluogo, dove sarà presente anche come madrina dell’Irpinia Pride a giugno (LEGGI QUI)-“Spero che ci sia una partecipazione maggiore rispetto agli scorsi anni perchè si tratta di un evento importante”, ha detto sull’evento ricordando poi come sia sempre “stata curiosa di scoprire cose nuove, per capire anche come me la cavo”. 🔗Anteprima24.it

