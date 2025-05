Venezia vs Fiorentina | le probabili formazioni

Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 20242025. I lagunari devono vincere per continuare a sperare nella salvezza, i viola per non perdere il treno europeo. Venezia vs Fiorentina si giocherà lunedì 12 maggio 2025 alle ore 18.30 presso lo stadio Penzo.Venezia VS Fiorentina: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREIl pari casalingo ottenuto a Torino ha consentito ai lagunari di portare ad una sola lunghezza lo svantaggio nei confronti della salvezza diretta. A tre giornate la termine, la squadra di Di Francese dovrà provare a sfruttare il fattore casalingo per ottenere la permanenza nella massima serie.Delusi dalla eliminazione in semifinale di Conference League, i viola devono cercare di chiudere al meglio il campionato per garantirsi la partecipazione alla prossima manifestazione continentale. 🔗Sport.periodicodaily.com

