Vandalismi su auto in sosta ecco fondi del Comune per i danni | come fare richiesta

Reggio Emilia, 9 maggio 2025 – Il Comune di Reggio segue l’esempio di Bologna e stanzia un fondo per risarcire i residenti colpiti dai Vandalismi sulle auto in sosta in spazi e parcheggi pubblici, fenomeno che nell’ultimo anno è diventato una vera e propria piaga soprattutto in centro città. Il municipio ha stanziato 15.300 euro. comefarerichiestaLa procedura sarà attiva a partire dalle ore 9 del 19 maggio a questo link www.Comune.reggioemilia.itcontributidanniauto.Le richieste di contributo andranno presentate esclusivamente online, attraverso l’apposito modulo predisposto sul sito del Comune. Sarà possibile richiedere il risarcimento solo per i danni verificatisi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025: il contributo ammesso è pari al 70% delle spese sostenute, documentate e quietanzate, entro il limite massimo di 250 euro per ciascun richiedente. 🔗Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vandalismi su auto in sosta, ecco fondi del Comune per i danni: come fare richiesta

Su questo argomento da altre fonti

La moto, ormai fuori controllo, è finita contro un’automobile parcheggiata a lato della strada. L’impatto ha sbalzato in aria marito e moglie. La gita domenicale in sella sulle strade più belle del lago di Como si è trasformata improvvisamente in dramma. L’impatto sull’asfalto è stato violento e il conducente di cinquant’anni è ricoverato all’ospedale di Varese in condizioni disperate. La moglie è meno grave all’ospedale Sant’Anna. 🔗ilgiorno.it

Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso i due 30enni di origine nordafricana denunciati dai carabinieri di Cecina nei giorni scorsi. Le indagini sono iniziate dopo la segnalazione di una donna che lamentava come qualcuno le avesse sottratto il borsellino dall'auto parcheggiata nelle... 🔗livornotoday.it

È imminente l’avvio dei lavori della nuova tranvia Togliatti. La linea da 8 chilometri che collegherà la stazione della metro B di Ponte Mammolo con quella della metro A Subaugusta sarà realtà. Dopo i lavori per gli scavi archeologici, adesso si entra nel vivo per la realizzazione dell'opera: da... 🔗romatoday.it

Torino, la squadra di football che porta in Italia i rifugiati ucraini: \

Video Torino, la squadra di football che porta in Italia i rifugiati ucraini: \ ► Video Torino, la squadra di football che porta in Italia i rifugiati ucraini: \

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vandalismi su auto in sosta, ecco fondi del Comune per i danni: come fare richiesta; Finestrini e specchietti rotti delle auto in sosta, risarcimenti dal Comune: ecco come chiederli; Atti vandalici su 30 auto in sosta. I cittadini chiedono le telecamere; Falconara: 15 auto danneggiate in serie ma i vandali si feriscono. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vandalismi sulle auto in sosta, dal 19 maggio al via le domande per i risarcimenti - REGGIO EMILIA – Ammontano a 15.300 euro i fondi stanziati dal Comune di Reggio Emilia per i cittadini residenti i cui veicoli in sosta su spazi pubblici nel territorio comunale, inclusi i parcheggi pu ... 🔗reggionline.com

Finestrini e specchietti rotti delle auto in sosta, risarcimenti dal Comune: ecco come chiederli - A Bologna si stanno riducendo le spaccate dei finestrini delle auto ... sosta, ma il fenomeno è ancora presente e il Comune intanto si muove in aiuto dei cittadini vittime di questo tipo di ... 🔗msn.com

Ospedale Maggiore, furti e auto danneggiate: ancora vandalismi nei parcheggi. Cosa chiedono gli operatori - La denuncia dei sindacati: “Uno degli ultimi episodi il Primo maggio. siamo stanchi”. Pressing sulla Direzione generale: “Servono più vigilanza, videosoveglianza e una copertura assicurativa sui mezzi ... 🔗msn.com