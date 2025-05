Urbanistica a Milano il Comune alza bandiera bianca e dà ragione alla procura | cambiano le regole e partono le richieste di conguagli milionari ai costruttori

La guerra dell’Urbanistica di Milano è finita. E ha vinto la procura. O meglio, ha perso Palazzo Marino e la sua interpretazione “ambrosiana” del via libera alla costruzione di torri e condomini di lusso mastodontici, grazie a una semplice Scia, senza Piani attuativi e con oneri fortemente ridotti per i costruttori (a scapito delle casse pubbliche). La resa della giunta guidata da Beppe Sala è arrivata mercoledì sera, quando il Comune ha emanato una determina nella quale annunciava “le nuove linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia Urbanistica ed edilizia”.Sposata la legge Urbanistica nazionale del 1942Il documento prevede che “viene stabilito il ricorso al Piano attuativo per gli interventi che prevedono il superamento dei 25 metri di altezza o una densità fondiaria superiore ai 3 mcmq, e comunque nei casi di discostamento dalle norme morfologiche del PGT. 🔗Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Urbanistica a Milano, il Comune alza bandiera bianca e dà ragione alla procura: cambiano le regole e partono le richieste di conguagli milionari ai costruttori

AGI - Per la prima volta nell'ambito delle numerose indagini sull'urbanistica milanese viene contestato il reato di corruzione. L'architetto Giovanni Oggioni, già vice presidente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano dal 2021 e in precedenza dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di Milano, è stato sottoposto a una misura cautelare agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza di Milano per i reati di corruzione, falso e depistaggio. 🔗agi.it

