Università Adisu e assessorato insieme per alloggi mensa e trasporti In arrivo il bando per gli studenti bisognosi

Rimettere al centro il diritto allo studio e lo studente. È l'obiettivo condiviso di Adisu e assessorato regionale all'Istruzione. alloggi, trasporti, mensa, ma anche servizi sociosanitari. Lo ha ribadito l'assessore Fabio Barcaioli nell'incontro a cui ha partecipato insieme all'amministratore.

(Adnkronos) – Chi studia in un'università statale a Roma ora ha accesso a un'unica, ampia rete bibliotecaria universitaria. Le biblioteche di Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi Roma Tre e Università degli Studi di Roma 'Foro Italico' aprono reciprocamente i propri spazi e servizi agli studenti iscritti

Si è tenuto nella Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche ad Ancona, un incontro sulle concessioni di credito. Al seminario, al quale sono intervenuti il responsabile dell'area crediti Carifermo Luca Medori e il responsabile dell'ufficio crediti Danilo Compieta, hanno partecipato gli studenti del corso di Economia delle Aziende di Credito, tenuto dalla prof Caterina Lucarelli. "Il seminario in collaborazione con la Carifermo si è inserito sinergicamente nell'ambito dei temi trattati nel corso di Economia con collegamenti tra normative, procedure ed operatività da seguire ...

Il Comando interregionale dell'Italia meridionale della guardia di finanza e l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, hanno organizzato un convegno sul contrasto ai traffici illeciti via mare. L'evento ha rappresentato un'occasione di approfondimento e confronto sulle tematiche cruciali...

Alloggi universitari sostenibili, parte il progetto a Tor Vergata

