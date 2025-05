Sulle Unghie della primavera 2025 i colori pastello non mancano, ma resiste la voglia di osare, come raccontano le ultime manicure delle famose: è tendenza Moody nail, che si riferisce ai colori scuri (Moody significa “cupo“) tradizionalmente molto sfruttati durante i mesi più freddi e che ormai non hanno più una vera e propria stagionalità. Moody nail, le Unghie intense della primavera 2025Rouge noir, marrone, bordeaux e viola, solo per citare alcune delle tinte più gettonate sui social, non hanno nessuna intenzione di arretrare davanti ai primi caldi, in nome di una versatilità concreta, non solo a parole.Un’intensa manicure avvistata sulla passerella primavera-state 2025 di Ahluwalia (Launchmetrics spotlight). 🔗Amica.it

© Amica.it - Unghie scure anche in primavera? Le Moody nails sono la soluzione