Un Giardino per i Giusti e le Giuste | nuovi alberi per la memoria e la pace

Nel cuore dell’Auditorium “Concetto Marchesi” di Palazzo della Cultura a Catania, si è svolta questa mattina la cerimonia di premiazione del progetto internazionale “Un Giardino delle Giuste e dei Giusti in ogni scuola”, promosso dalla Fnism-Catania (Federazione Nazionale Insegnanti Scuola Media). 🔗Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - "Un Giardino per i Giusti e le Giuste": nuovi alberi per la memoria e la pace

Giornata europea dei Giusti, ecco i sei nuovi nomi ricordati nel Giardino al Monte Stella di Milano

Milano, 6 marzo 2025 – Sono Bronis?aw Czech, Antonio Maglio, Harry Seidel, Dana ed Emil Zatopek e Khalida Popal le figure che verranno onorate come nuovi Giusti, nel 2025, al Giardino dei Giusti di Milano al Monte Stella.

Don Ubaldo Magistrali è nel Giardino dei Giusti di Gragnano

Nel Giardino dei Giusti di Gragnano, accanto alla targa in ricordo di Gino Bartali e dei cinque carabinieri riconosciuti ufficialmente “Giusti delle Nazioni” dallo Yad Vashem di Gerusalemme in ricordo dei non ebrei che salvarono ebrei ...

Piantati nuovi alberi nell’Orto Botanico: formeranno il Giardino dei Ciliegi

LECCE – Sono stati piantati mercoledì gli alberi che disegnaranno, una volta cresciuti, il Giardino dei ciliegi all’interno dell’Orto Botanico di Lecce.

Palermo, tutto pronto per l'apertura del parco di palazzo Jung

Video Palermo, tutto pronto per l'apertura del parco di palazzo Jung Video Palermo, tutto pronto per l'apertura del parco di palazzo Jung

