un futuro aprile nel film rai rivive la strage di mafia del 1985

Un’altra drammatica pagina della storia italiana sta prendendo vita sul set, per raccontare al pubblico una strage di mafia avvenuta ormai quarant’anni fa. Ci riferiamo all’attentato avvenuto in Sicilia il 2 aprile1985, destinato al giudice Carlo Palermo ma nel quale persero la vita una madre e due suoi figli e che rivivrà nel film tv Rai Un futuroaprile.A raccontare quella storia è stata Margherita Asta, figlia e sorella delle vittime, nel suo romanzo Sola con te in un futuroaprile, scritto insieme alla giornalista Michela Gargiulo. E da quel libro è nato il film tv, diretto da Graziano Diana – che firma la sceneggiatura con Stefano Marcocci, Domenico Tomassetti e la collaborazione di Fabrizio Coniglio – per Rai Fiction e Elysia film. Le riprese sono appena iniziate a Trapani.Il film tv, tratto da una storia vera, si sta girando a TrapaniA prestare il volto a Margherita, oggi adulta e attivamente impegnata nelle scuole per la legalità, sarà Ludovica Ciaschetti, che il pubblico di Rai 1 ben conosce poichè tra le giovani protagoniste di Che Dio ci Aiuti 8 (dove interpreta Olly) e perchè prima ancora è stata Elisa Claps in un’altra opera dell’azienda pubblica ispirata ad una storia vera, Per Elisa – Il Caso Claps. 🔗Leggi su Davidemaggio.it

