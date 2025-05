Umbria il Partito democratico verso il congresso | Damiano Bernardini in corsa per la provincia di Terni

Il Partitodemocratico si prepara alla stagione congressuale, che porterà al rinnovo dei vertici regionali, provinciali e comunali. Un passaggio decisivo per un Partito che, dopo aver riconquistato la guida della Regione Umbria con Stefania Proietti e del Comune di Perugia, punta a consolidare la. 🔗Ternitoday.it © Ternitoday.it - Umbria, il Partito democratico verso il congresso: Damiano Bernardini in corsa per la provincia di Terni

Se ne parla anche su altri siti

Un aperitivo per trasformare la solidarietà in azione concreta a sostegno del popolo palestinese: è quello orgranizzato per venerdì 21 marzo, alle ore 19, dal partito democratico di Chieti all’osteria MaFi di Chieti Scalo. Un evento benefico organizzato da cittadini e attivisti per raccogliere... 🔗chietitoday.it

IL 2025 SI PROSPETTA COME UN ANNO particolarmente impegnativo per Umbria Energy, che è già pronta a raccogliere la sfida di un piano industriale che mira a un costante miglioramento delle performance di vendita, un’ulteriore ottimizzazione della customer experience e l’adozione di politiche sempre più orientate alla tutela dell’ambiente e della persona. L’azienda, che ha sede a Terni ed è nata come una utility di riferimento per il Centro Italia, ha progressivamente costruito una solida connessione con il territorio che si è tradotto in un “patto di fiducia” con i clienti. 🔗quotidiano.net

La proposta verrà discussa dalla Commissione giustizia dell'Assemblea Nazionale. Orbán: "Va contro un sano sviluppo dei bambini. È finita" Il partito al governo in Ungheria Fidesz ha presentato oggi un decreto di legge per vietare la marcia del Pride della comunità LGBTQ+ e imporre multe a pa 🔗ilgiornaleditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Umbria, il Partito democratico verso il congresso: Damiano Bernardini in corsa per la provincia di Terni; Pd umbro verso il congresso: battaglia sulle Province. Quarantenni contro i vecchi leader, tutti i candidati; Elezioni regionali, la lista ufficiale del Partito Democratico: tutti i nomi; Regionali: lo scrutinio in Umbria ed Emilia-Romagna LIVE BLOG. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pd, Elly Schlein a Terni e Perugia: inaugurazione sede e sì ai referendum - Tripla tappa in Umbria per la segretaria nazionale del Partito Democratico. Sabato 10 maggio Elly Schlein parteciperà all’inaugurazione della sede della federazione Pd in via Mazzini a Terni. Poi alle ... 🔗umbria24.it

La ’ripresa’ del Partito democratico. Gli iscritti tornano a crescere. Nel 2024 mille tessere in più - E’ positivo il bilancio del tesseramento 2024 del Partito Democratico dell’Umbria, presentato in conferenza stampa ieri mattina dal responsabile organizzativo regionale Daniele Gallina ... 🔗lanazione.it

Partito Democratico - Tutto sul Partito Democratico: dalla fondazione nel 2007 con la fusione di Democratici di Sinistra e Margherita alle segreterie di Veltroni, Bersani, Letta, Renzi, Zingaretti e Schlein Fondato ... 🔗virgilio.it