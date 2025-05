Ultimi preparativi per le Frecce Tricolori le norme di sicurezza in mare emanate dalla Guardia costiera

Nel weekend del 10-11 maggio, la costa sud del litorale di Rimini sarà la location della manifestazione aerea “Air Show 2025”, che vedrà la partecipazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale “FrecceTricolori”, nonché di altri mezzi aerei dell’Aeronautica Militare, storici e il lancio di. 🔗Riminitoday.it © Riminitoday.it - Ultimi preparativi per le Frecce Tricolori, le norme di sicurezza in mare emanate dalla Guardia costiera

Aerei militari avvistati per i cieli romani. Si tratta delle Frecce Tricolori italiane che insieme ai Red Arrows inglesi si esercitano in vista dell'evento in programma per domani, martedì 8 aprile durante la visita di Re Carlo III e la consorte Camilla all'Altare della Patria.Continua a leggere 🔗fanpage.it

ROMA (ITALPRESS) – Nel video del Quirinale il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale (le Frecce Tricolori) e delle Red Arrows britanniche in occasione della visita di Stato dei Reali Carlo III e Camilla a Roma, con l’incontro al Colle con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.mca2/sat(fonte video: Quirinale)Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

Tre aerei delle Frecce Tricolori si sono toccati mentre facevano un allenamento nei cieli dell'isola. Nell'incidente, sui cieli di Pantelleria, avrebbe riportato lievi traumi alle ginocchia uno dei piloti coinvolti nell'impatto con il terreno. E' stato ricoverato in ospedale, a Pantelleria, ma "solo per accertamenti". Le sue condizioni sono giudicate "buone". E presto sarà dimessoL'articolo Frecce tricolori: incidente nel cielo di Pantelleria. 🔗.com

