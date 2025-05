Ue Procaccini Dilazione regole automotive sia più lunga possibile

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo chiesto che venissero riesaminate rapidamente le regole perché la crisi è fin troppo rapida. Almeno una Dilazione del tempo di queste regole, sperando che sia la più lungapossibile per dare modo all’industria automobilista di stare al passo con i tempi”. Lo ha detto Nicola Procaccini, eurodeputato Fratelli d’Italia, sul tema dell’automotive.xf4mca2satUnlimited News - Notizie dal mondo 🔗Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Ue, Procaccini “Dilazione regole automotive sia più lunga possibile”

Su altri siti se ne discute

Le richieste d'asilo saranno esaminate più velocemente. In gergo tecnico si chiamano «procedure accelerate di frontiera», non saranno più necessari tempi biblici per stabilire se un migrante ha diritto o meno di restare in Europa. Questa è una delle due novità inserite nel nuovo regolamento presentato ieri dalla Commissione Ue. L'altro aspetto, forse ancora più rilevante, è la definizione della lista dei Paesi sicuri dove si possono rimpatriare i clandestini, ovvero coloro che non hanno diritto a restare nell'Unione. 🔗iltempo.it

(Adnkronos) – Patente digitale, guida accompagnata a partire dai 17 anni, nuove norme per i neopatentati e requisiti più stringenti sulla sicurezza stradale: sono alcuni dei punti contenuti nell’accordo raggiunto da Parlamento e Consiglio europeo sulla revisione della direttiva Ue sulle patenti di guida. L’intesa, raggiunta nella notte tra lunedì e martedì, prevede l’introduzione di […] 🔗periodicodaily.com

Durante i 90 giorni concessi da Donald Trump, per l’Unione europea ci sarà da lavorare. O meglio, da trattare. I dazi americani del 20% sulle merci importante dal Vecchio continente sono uno spettro che al momento è stato solo congelato, pronto a tornare da un momento all’altro. Si pensava che per raggiungere un accordo Bruxelles potesse mitigare le proprie regole tecnologiche, così come richiesto da Washington. 🔗formiche.net

Ue, Procaccini \

Video Ue, Procaccini \ ► Video Ue, Procaccini \

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ue, Procaccini Dilazione regole automotive sia più lunga possibile; Ue, Gori Flessibilità su automotive è un segnale di pragmatismo; Ue, Gori Flessibilità su automotive è un segnale di pragmatismo; Trofeo Lancia Rally4 HF, FranzettiPer noi un percorso che ricomincia. 🔗Ne parlano su altre fonti

VIDEO: Procaccini (Ecr): "Lavorare ad accordo con Usa per dazi zero" - 'Noi conservatori crediamo nel libero mercato che favorisce allo stesso tempo i consumatori e i produttori, quelli più capaci e con più talento. Ma dobbiamo ammettere che la politica dei dazi è stata ... 🔗informazione.it

Procaccini (FdI), 'accordo con Usa per dazi zero - "Noi conservatori crediamo nel libero mercato che favorisce allo stesso tempo i consumatori e i produttori, quelli più capaci e con più talento. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Nuove regole per la patente di guida in arrivo, l’UE annuncia l’età massima per i conducenti - Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Nuove regole per la patente di guida in arrivo, l’UE annuncia l’età massima per i conducenti ... 🔗money.it