ue gori flessibilità su automotive è un segnale di pragmatismo

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – "Il settore sta attraversando una fase complicata, in questo contesto abbiamo trovato un accordo politico per evitare che i produttori dovessero pagare delle multe molto rilevanti per il mancato raggiungimento dei risultati di riduzione delle quote di CO2. Lo abbiamo fatto senza cambiare gli obiettivi, che rimangono gli stessi, ma dando tre anni di tempo per raggiungerli. Questa Flessibilità mi sembra un segnale di grande pragmatismo del Parlamento Europeo". Lo afferma Giorgio Gori, eurodeputato del Partito Democratico.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha presentato un piano d’azione, che si basa sul dialogo strategico e presenta azioni concrete che garantiranno un settore automobilistico solido e sostenibile. Per mantenere una solida base di produzione europea ed evitare dipendenze strategiche, metteremo a disposizione 1,8 miliardi per creare una catena di fornitura sicura e competitiva per le materie prime delle batterie , che contribuirà a sostenere la crescita dell’industria automobilistica europea. 🔗unlimitednews.it

Francoforte (Germania), 17 mar. (LaPresse) – “L’equlibrio della sicurezza deve essere ulteriormente rafforazto a Bruxelles. Per questo è importante rivedere i criteri di Maastricht e creare insieme una maggiore flessibilità per la nostra capacità di sicurezza e difesa in Europa”. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri Ue. “Il nostro obiettivo è un’Ucraina forte e sovrana. 🔗lapresse.it

L'Unione Europea apre a più flessibilità sui limiti di emissioni, incentivi per l'auto elettrica e nuove tecnologie come gli e-fuels, ma conferma lo stop ai motori termici dal 2035. Ecco il piano Ue per l'automotive tra transizione ecologica e crisi dell'industria.Continua a leggere 🔗fanpage.it

