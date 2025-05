Ue destina un miliardo di euro alle aziende di armamenti ucraine

L'Ue si è impegnata a erogare un miliardo di euro dai proventi dei beni russi congelati alleaziende di armamentiucraine, nell'ambito del suo sostegno a Kiev nella lotta contro l'invasione di Mosca. "Abbiamo appena stanziato 1 miliardo di euro per l'industria della difesa ucraina, in modo che l'Ucraina possa difendersi meglio", ha dichiarato l'Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, da Leopoli. Il finanziamento "sosterrà direttamente le aziende di difesa ucraine", ha aggiunto. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ue destina un miliardo di euro alle aziende di armamenti ucraine

