Mosca, 9 mag. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che "tutta la Russia" sostiene l'offensiva del Cremlino in Ucraina, parlando alla parata militare nella Piazza Rossa per celebrare l'anniversario degli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale."L'intero Paese, la società e il popolo sostengono i partecipanti all'operazionemilitarespeciale", ha detto Putin, aggiungendo: "Siamo orgogliosi del loro coraggio e della loro determinazione, della forza d'animo che ci ha sempre portato solo alla vittoria". 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, Putin: Russia intera sostiene l'operazione militare speciale

