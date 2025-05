Tutti vogliono già tirare il Papa per la tonaca Manca solo l' interrogazione di Schlein e Conte | GUARDA

Tutti hanno cominciato a tirarePapa Leone XIV per la tonaca. Adesso Mancasolo che Elly Schlein e Giuseppe Conte convochino, visto che è un po' di tempo che non lo fanno, Giorgia Meloni a riferire in Parlamento per sapere come mai in Italia è stato eletto un Papa americano durante la presidenza di Donald Trump. Robert Francis Prevost è già diventato parte della politica italiana: il punto con il direttore Tommaso Cerno. 🔗Iltempo.it

