Turismo valorizzazione aree interne | 102 mln per i Comuni non capoluogo in Campania

La Giunta Regionale ha programmato risorse per oltre 10 milioni di euro destinate a finanziare – in favore dei Comuni non capoluogo della regione – percorsi turistici culturali, naturalistici ed enogastronomici di portata nazionale e internazionale, in grado di incentivare la promozione turistica complessiva e unitaria della Campania. “Si rafforza così la logica del partenariato pubblico-privato, a sostegno di filiere turistiche integrate e di una cooperazione istituzionale strutturata tra non meno di sei Comuni, nella prospettiva del riconoscimento delle Organizzazioni per la gestione delle destinazioni turistiche territoriali”, si sottolinea in una nota. L’intervento è un “ulteriore tassello del Piano Strategico Cultura e Turismo della Regione, e punta a valorizzare le Comunità locali, in particolare quelle delle areeinterne, che avranno l’opportunità di realizzare attività di forte interesse turistico tra giugno e dicembre 2025, anche al di fuori della stagione estiva”. 🔗Ildenaro.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl Cilento come alternativa alla Costiera Amalfitana con tutto il fascino ma senza la folla, tra paesaggi spettacolari e cibo eccellente. È quanto scrive nero su bianco il quotidiano britannico The Telegraph nella pagina dedicata alle vacanze e al turismo all’estero. È l’Italia con la costiera cilentana, da Castellabate a Palinuro, la meta sempre più ambita dal turismo estero ed in particolare dai turisti e visitatori inglesi. 🔗anteprima24.it

Turismo, croce e delizia delle aree interne: sarà questo il tema al centro della prossima lezione della Scuola dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino, in programma venerdì 16 maggio a partire dalle 14.30, nell’aula magna dell’ (via Istonia, 44). Ospiti dell’appuntamento saranno Lina... 🔗chietitoday.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Con ‘CAM-SENT’ rilanciamo le eccellenze del territorio campano, promuoviamo economia, rilanciamo e valorizziamo eccellenze” cosi Antonio Di Maria, Presidente GAL Alto Tammaro, ha lanciato, in occasione della terza edizione dell’Open Outdoor Experiences di Capaccio Paestum, il progetto ‘Cammini e sentieri d’Europa tra storia e spiritualità, turismo e cultura’.“Le nostre Aree interne – ha detto Tammaro che, con Lorenzo Urbano, Presidente GAL Titerno, guida il progetto – sono ricchezza. 🔗anteprima24.it

