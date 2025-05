Tumore al seno la prevenzione salva la vita | torna la campagna Maggio in…forma

Una donna su otto svilupperà un Tumore al seno nel corso della vita: è un dato che i medici non smettono di sottolineare. Ma c’è anche una buona notizia: oggi, grazie ai progressi della medicina, l’87% delle donne colpite è in buona salute a cinque anni dalla diagnosi. La vera arma che fa la. 🔗Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Tumore al seno, la prevenzione salva la vita: torna la campagna "Maggio in…forma"

Una donna su otto svilupperà un tumore al seno nel corso della vita: è un dato che i medici non smettono di sottolineare. Ma c'è anche una buona notizia: oggi, grazie ai progressi della medicina, l'87% delle donne colpite è in buona salute a cinque anni dalla diagnosi.

Le organizzatrici Raffaella Tregua, vicepresidente della Fondazione Tregua, e Francesca Catalano, presidente di Andos Catania, presenteranno alla stampa il calendario completo degli appuntamenti.

Il 31 maggio, dalle 9 alle 13, le donne di 40-49 anni potranno prenotare le mammografie gratuite al banchetto allestito in piazza Stesicoro

Torna "Maggio in…forma" per la lotta contro il tumore al seno: mammografie gratuite per donne tra i 40 e i 49 anni.