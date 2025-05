Tudor ritrova Vlahovic e sprona la Juve | Dobbiamo tirare fuori tutto non sono contento

Vigilia dello scontro Champions tra Lazio e Juventus: le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore bianconeroMatch da dentro o fuori per la Juventus domani pomeriggio in casa della Lazio, nell’anticipo della 36° giornata del campionato di Serie A.Igor Tudor in conferenza stampa – Calciomercato.itLo scontro Champions dell’Olimpico è di fondamentale importanza per la corsa al quarto posto, con le due squadre appaiate in classifica insieme alla Roma. Le dichiarazioni di Igor Tudor in conferenza stampa alla vigilia della sfida: “È stata una bella settimana, ci siamo preparati bene e abbiamo fiducia nei nostri mezzi. A Bologna abbiamo fatto una bella prestazione, in tutte le sue componenti. Serve avere una certa mentalità, l’obiettivo è quello”, esordisce l’allenatore croato.Sull’importanza del match per la qualificazione in Champions League: “Sento la parola finale da sette giornate, è un giochetto da parte vostra. 🔗Calciomercato.it © Calciomercato.it - Tudor ritrova Vlahovic e sprona la Juve: “Dobbiamo tirare fuori tutto, non sono contento”

di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juventus, il serbo ritrova il sorriso con Tudor: i retroscena dopo i primi giorni di allenamento col nuovo misterUn Vlahovic rinato e con un sorriso ritrovato quello visto alla Continassa dopo l’arrivo di Tudor sulla panchina della Juve. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante serbo dovrebbe tornare al centro dell’attacco bianconero per riconquistare tifosi, società e puntare la Champions League. 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Roma Juve, Vlahovic e Kolo Muani insieme? Tutti i dettagli sulla formazione ufficiale dei bianconeriSono ufficiali le formazioni di Roma Juve con Tudor che conferma tutte le idee della vigilia: Dusan Vlahovic ancora titolare. Il serbo guiderà l’attacco bianconero da solo. Infatti, Kolo Muani partirà nuovamente dalla panchina e non ricoprirà la posizione di trequartista come era stato provato anche in allenamento. 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Tudor su Vlahovic: «Sono contento di lui, vi spiego perché». Cosa ha detto il tecnico della Juventus sull’attaccanteIgor Tudor ha parlato in conferenza stampa dopo Roma–Juventus. Le sue dichiarazioni sulla partita di Vlahovic.VLAHOVIC – «Ho fatto una buona gara, sono contento. Mi è piaciuto il modo in cui ha protetto il pallone e ha lottato. Chiaramente, un attaccante vuole sempre fare gol, e quando ci riesce trova ancora più energia. 🔗juventusnews24.com

