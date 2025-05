Tudor Pronti per la Lazio convinti di centrare la Champions

Il tecnico della Juve: "Vlahovic sta bene, Gatti partirà dalla panchina" TORINO - "A Bologna è stata fatta una buona partita da parte di tutti, l'obiettivo è essere sempre quel tipo di squadra: andare avanti e fare male, oltre che difendere tutti insieme quando c'è da farlo". Così il tecnico della J 🔗Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tudor "Pronti per la Lazio, convinti di centrare la Champions"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

di Marco BaridonConferenza stampa Tudor pre Lazio Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 36ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) – Dopo il pareggio al Dall’Ara contro il Bologna, la Juve è pronta a tornare in campo domani alle 18 all’Olimpico di Roma contro la Lazio.Nel giorno della vigilia, venerdì 9 maggio, Igor Tudor interviene in conferenza stampa alle 14. 🔗juventusnews24.com

Atalanta Lazio, gli ultras nerazzurri esibiranno una coreografia per trascinare Lookman e compagni alla vittoria dopo tanto tempo Atalanta Lazio è alle porte, e per l’occasione il popolo nerazzurro non vuole mancare assolutamente ad una delle partite più decisive della stagione: soprattutto in ottica Champions Legue. Grandi partita uguale a grandissime coreografie sugli spalti. Per […] 🔗calcionews24.com

di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconeraUltimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.Indice dei contenutiUltimissime Juve LIVE – 8 maggio 2025Ultimissime Juve LIVE – 7 maggio 2025Ultimissime Juve LIVE – 6 maggio 2025Ultimissime Juve LIVE – 5 maggio 2025Ultimissime Juve LIVE – 4 maggio 2025Ultimissime Juve LIVE – 8 maggio ... 🔗juventusnews24.com

VIDEO - LAZIO-CAGLIARI 2-1 - I GOL DI ZAPPULLA PER LA CHAMPIONS LEAGUE

Video VIDEO - LAZIO-CAGLIARI 2-1 - I GOL DI ZAPPULLA PER LA CHAMPIONS LEAGUE ► Video VIDEO - LAZIO-CAGLIARI 2-1 - I GOL DI ZAPPULLA PER LA CHAMPIONS LEAGUE

Approfondimenti da altre fonti

Tudor Pronti per la Lazio, convinti di centrare la Champions; QUI LAZIO - Lotito: “Contento della scelta di Tudor, la Lazio è un punto di arrivo”; Milan, esonero Fonseca: sfuma Allegri, scelto un sostituto giovane. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tudor “Pronti per la Lazio, convinti di centrare la Champions” - Così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, alla vigilia della sfida in casa della Lazio, altro scontro diretto per la Champions dopo quello con i felsinei "Abbiamo fatto una bella settimana, vedo ... 🔗msn.com

Juve, Tudor verso la sfida alla Lazio: "Aggressivi e consapevoli. Sono fiducioso" - La Juve al secondo scontro diretto consecutivo per la Champions League, Tudor chiede continuità di approccio e mentalità: una squadra aggressiva e consapevole per i primi quattro posti. E in attacco r ... 🔗sport.quotidiano.net

Tudor ricorda il periodo alla Lazio: "L'ho portata in Europa League, poi ho deciso di andare via" - Le dichiarazioni dell'allenatore della Juve alla vigilia dello scontro diretto per la Champions League: "Sono convinto della qualificazione, come tutti", ecco cosa ha detto ... 🔗corrieredellosport.it