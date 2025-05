Tudor e la fine dell’esperienza alla Lazio | cosa successe? Il tecnico della Juventus esce allo scoperto su quanto accaduto sulla panchina biancoceleste

Tudor, allenatore della Juve, riavvolge il nastro e su esprime sul suo passato allaLazio: il croato annuncia quel retroscenaLa conferenza stampa di Igor Tudor è l’occasione per fare chiarezza definitiva sull’esperienza del croato sullapanchinadellaLazio. Ecco cos’ha detto a riguardo l’allenatore della Juve, che ha rivelato un retroscena.finedella STORIA CON LA Lazio – «Non ho mai parlato dellaLazio. Là si è fatto un grande lavoro, si è presa una squadra in difficoltà e si è portata in Europa League. Dopo con pace e serenità ho preso la decisione di andare via, gli auguro il meglio e voglio bene a tutti loro».LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI Tudor PRE Lazio JUVE .com 🔗Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor e la fine dell’esperienza alla Lazio: cosa successe? Il tecnico della Juventus esce allo scoperto su quanto accaduto sulla panchina biancoceleste

Ulteriori approfondimenti disponibili online

di Redazione JuventusNews24Tudor Juve: qual è la verità sulla clausola rescissoria e sul futuro del tecnico bianconero. A fine stagione… Tutti gli aggiornamentiCome riferito da La Gazzetta dello Sport, la qualificazione alla prossima Champions League sarà una condizione fondamentale non solo per il futuro di alcuni giocatori bianconeri, bensì anche per quello di Igor Tudor.Con il quarto posto il contratto del tecnico, in scadenza il 30 giugno, si rinnoverà in automatico per un altro anno, ma la Juve può in ogni caso liberarsi pagando una penale. 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez confermato titolare: nuovo ruolo per Roma Juve per l’argentino. Ecco la decisione di Igor TudorSono ufficiali le scelte di formazione di Roma Juve, il big match che chiude la domenica di Serie A. Tudor ha sciolto tutti i dubbi, anche quello relativo all’impiego ed al ruolo di Nico Gonzalez.L’argentino è confermato titolare, ma cambia ruolo rispetto a Juve Genoa: l’ex Fiorentina agirà da trequartista al fianco di Yildiz, nel 3-4-2-1 disegnato dal nuovo allenatore dei bianconeri. 🔗juventusnews24.com

Avete presente gli album di famiglia? Dimenticati dentro ai cassetti, gonfi, con le pagine ingiallite, alcuni con un velo di plastica a separare i ricordi, altri con il cartoncino stracciato negli angoli, la copertina di pelle per pochi e di vilpelle per tutti gli altri. ... 🔗iodonna.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tudor alla Juventus: dal Verona alla Lazio, com'è andato nelle ultime stagioni e perché ha sempre lasciato dopo un anno; Tudor alla Juve, è fatta! Quando arriva l'ufficialità e i motivi della scelta; Tudor fu snobbato dalla Juventus: ora ha 4 mesi per prendersi la sua “rivincita”; Juventus: Igor Tudor, da gigante fragile dal gol facile ad allenatore pragmatico. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tudor annuncia due ritorni ed evita riferimenti al futuro della Juventus - Ancora uno scontro diretto per la Juventus, dopo quello di Bologna pareggiato per 1-1: la sfida dell'Olimpico contro la Lazio rappresenta un nuovo crocevia per la Champions e Igor Tudor, tecnico bianc ... 🔗msn.com

Juve, Tudor lascia a fine stagione? Ecco l’idea della dirigenza - Igor Tudor potrebbe lasciare la Juve a fine stagione. D’altronde il contratto dell’allenatore scadrà dopo il Mondiale ... Ognuno di loro porta con sé un bagaglio di esperienza e un’idea di calcio che ... 🔗spazioj.it

Tudor: "Siamo sulla strada giusta. E alla fine volevamo vincerla più noi..." - Igor Tudor è soddisfatto nonostante la Juve sia stata ripresa dalla Roma nello scontro diretto dell'Olimpico e ... abbiamo subito il colpo, ma alla fine abbiamo chiuso bene. 🔗informazione.it