Tudor dribbla sul futuro | Cosa serve per ricostruire una Juve vincente? Ha reagito così alla domanda in conferenza stampa

Tudor ha risposto alladomanda relativa agli “ingredienti” che servono allaJuve per tornare a vincere: le sue parole sono significativeCosa deve fare la Juve per tornare vincente nel medio breve termine? È stata questa la domanda posta a Igor Tudor nel corso della conferenzastampaalla vigilia della sfida contro la Lazio. La sua risposta, però, è stata parecchio enigmatica ed è stata contrassegnata da questa parole.Cosaserve PER ricostruire LA Juvevincente – «È una domanda che riguarda il futuro, posso rispondere o no. Non rispondo, potrei dire anche in modo positivo ma riguarda il futuro e mi focalizzo solo sul presente».LA conferenzastampa INTEGRALE DI Tudor PRE LAZIO Juve .com 🔗Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor dribbla sul futuro: «Cosa serve per ricostruire una Juve vincente?». Ha reagito così alla domanda in conferenza stampa

Confronto diretto. Senza `intermediari` e dunque intermediazioni. Francisco Conceicao sa che può giocarsi ancora un pezzo di futuro in questa... 🔗calciomercato.com

di Redazione JuventusNews24Manfredonia, ex difensore di Juve, Lazio e Roma, ha manifestato fiducia nei confronti di Igor Tudor: ecco le sue parole A quasi due giorni dal confronto diretto tra Roma e Juve, Lionello Manfredonia si è espresso sul lavoro che attenderà Igor Tudor in bianconero. Ecco cos’ha detto ai microfoni di TMW Radio in merito al finale di stagione juventino nella corrente Serie A. 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, nelle ultime ore sono circolate voci che lo hanno visto vicino alla panchina bianconera. Questo accostamento, però, è da considerarsi non veritiero: ecco il motivoIgor Tudor e la Juve non incroceranno nuovamente le proprie strade come uno l’allenatore dell’altra. A fare un po’ di chiarezza ci ha pensato Nicolò Schira. Attraverso il proprio profilo X, il giornalista ha evidenziato come il club bianconero non ha mai chiamato il croato per sostituire Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

