Trump abolisce legge su equità digitale

15.18 Il presidente Usa ha annunciato la cancellazione del Digital Equity Act, la legge firmata da Biden nel 2021 per dare servizi digitali alle comunità a basso reddito. L'abolizione della misura servirà a "risparmiare miliardi di dollari", ha scritto Trump su Truth, il suo social. Il Digital Equity Act, ha continuato, è "razzista e illegale. Porrò fine a tutto questo e farò risparmiare ai contribuenti 2 miliardi e mezzo di dollari". 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Per il creatore del film e della serie Dear White People, «Essere neri qui è ancora piuttosto difficile». Le promesse di cambiamento dell'industry dopo la morte di George Floyd stanno già svanendo, non mantenute. E l'inquilino della Casa Bianca non è di aiuto 🔗vanityfair.it