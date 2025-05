Trovato in possesso di armi e droga | arrestato un 21enne del Nord Africa

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un uomo di 21 anni, originario del NordAfrica, poiché ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso di arma con matricola abrasa.Falchi della Squadra Mobile, nel pomeriggio di ieri, hanno intimato l’alt ad un’auto con a bordo due uomini che, invece di fermarsi, hanno iniziato una fuga nel centro cittadino di Caserta. Raggiunti dai poliziotti, entrambi i giovani sono stati trovati in possesso di dosi di cocaina e crack, nascoste negli slip. La perquisizione presso il domicilio di uno dei due ha permessp di trovare una postola clandestina con munizioni, 5 bici elettriche e 2 monopattini, provento di precedenti furti.L’altro connazionale, 22enne, è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trovato in possesso di armi e droga: arrestato un 21enne del Nord Africa

Nell'ambito delle attività straordinarie di contrasto ai reati predatori, i carabinieri della stazione di San Salvo, con il supporto di un'unità cinofila antiesplosivo, hanno effettuato diverse perquisizioni alla ricerca di armi. Nel corso di un controllo eseguito a San Salvo Marina, i militari...

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, lo scorso 22 marzo a Baronissi, hanno proceduto all'arresto di un 34enne del luogo indagato per "detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio".I Carabinieri durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno rinvenuto nella disponibilità de11'arrestato cocaina e hashish per on perso di diversi grammi, nonché due bilancini di precisione.

Tempo di lettura: < 1 minutoA Torre Annunziata i carabinieri hanno effettuato una serie di perquisizioni e rastrellamenti nel rione delle carceri. Operazione condotta con il contributo dei carabinieri dello squadrone eliportato cacciatori di Calabria e unità cinofile. Un intero rione setacciato palmo a palmo. All'interno di uno stabile abbandonato è stato rinvenuto un borsone.Al suo interno una pistola mitragliatrice Uzi con il relativo munizionamento, un fucile a pompa carico e pronto a sparare, due pistole – una browning e una 357 magnum – e 40 cartucce di vario calibro.

