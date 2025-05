Trofeo Lancia Rally4 HF Biasion Gara sarà prova generale per l’auto

PALERMO (ITALPRESS) – “Questa Garasarà una provagenerale per capire il livello di competitività della macchina, che nei test si è dimostrata molto performante, e dei piloti: non so se parlerei di miei eredi, intanto cerchiamo di fare in modo che i giovani piloti possano essere pronti al campionato europeo dell’anno prossimo”. Lo ha detto Miki Biasion, ex pilota rally oggi è impegnato sulla formazione dei giovanissimi piloti nell’orbita del marchio Lancia, a margine della presentazione del TrofeoLanciaRally4 Hf.xd8tvimca2Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Trofeo Lancia Rally4 HF, Biasion “Gara sarà prova generale per l’auto”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

PALERMO (ITALPRESS) – Tornare alle corse a 33 anni dall’ultima volta e farlo in grande stile, con la partecipazione a una delle competizioni più iconiche in Italia: la presenza di Lancia alla Targa Florio 2025 è l’occasione per presentare il Trofeo Lancia Rally4 Hf, con una grande festa di sport e passione per permettere al marchio di rilanciarsi nel panorama dei motori.La competizione si rivolge principalmente ai giovani, con l’obiettivo di trasformarli nei piloti di rally di domani, ma il sogno del marchio è di espandere la propria presenza a categorie più importanti. 🔗ildenaro.it

(Adnkronos) – Il Rally Regione Piemonte ha sancito il ritorno ufficiale di Lancia nel mondo delle competizioni, con un weekend ad Alba che ha unito storia, performance e passione. Cuore pulsante dell’evento è stato il Villaggio Lancia Corse HF, spazio esperienziale che ha coinvolto migliaia di appassionati tra test drive, heritage e anteprime esclusive. Tra le […] 🔗periodicodaily.com

PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo pronti per partire e abbiamo tante ambizioni da raggiungere, ma intanto ci godiamo questo bellissimo trofeo. Questo è il modo migliore di debuttare per Lancia, che torna nel mondo dei rally in una grande manifestazione come la Targa Florio. L’emozione provata ieri, quando sono arrivato a vedere 19 box e tanta gente al lavoro per preparare la gara di oggi, è stata incredibile: l’entusiasmo, la passione e l’amicizia di persone che non vedevo da tanto mi suggeriscono che stiamo facendo la cosa giusta”. 🔗unlimitednews.it

Trofeo Lancia Rally4 HF, Biasion \

Video Trofeo Lancia Rally4 HF, Biasion \ ► Video Trofeo Lancia Rally4 HF, Biasion \

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trofeo Lancia Rally4 HF, Biasion “Gara sarà prova generale per l’auto”; Presentato a Palermo il Trofeo Lancia Rally4 HF; CIAR | Napolitano: La Rally4 business perfetto per Lancia. Futuro? Servono regole chiare; Trofeo Lancia: 19 Ypsilon Hf Rally4 al via del Rally Targa Florio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Trofeo Lancia Rally4 HF, Biasion "Gara sarà prova generale per l'auto" - PALERMO (ITALPRESS) - "Questa gara sarà una prova generale per capire il livello di competitività della macchina, che nei test si è dimostrata molto performante, e dei piloti: non so se parlerei di mi ... 🔗msn.com

Trofeo Lancia Rally4 HF, Franzetti"Per noi un percorso che ricomincia" - PALERMO (ITALPRESS) - "Siamo molto contenti di aver creato tutto questo, oggi è un giorno importante perché ci vede tornare alle corse dopo tanti anni con una vettura nella categoria Rally4 e in un tr ... 🔗msn.com

Presentato a Palermo il Trofeo Lancia Rally4 HF - PALERMO (ITALPRESS) – Tornare alle corse a 33 anni dall’ultima volta e farlo in grande stile, con la partecipazione a una delle competizioni più iconiche in Italia: la presenza di Lancia alla Targa Fl ... 🔗gds.it