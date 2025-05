Trofeo Lancia Rally Napolitano Grande emozione pronti per partire

PALERMO (ITALPRESS) – "Siamo pronti per partire e abbiamo tante ambizioni da raggiungere, ma intanto ci godiamo questo bellissimo Trofeo. Questo è il modo migliore di debuttare per Lancia, che torna nel mondo dei Rally in una Grande manifestazione come la Targa Florio. L'emozione provata ieri, quando sono arrivato a vedere 19 box e tanta gente al lavoro per preparare la gara di oggi, è stata incredibile: l'entusiasmo, la passione e l'amicizia di persone che non vedevo da tanto mi suggeriscono che stiamo facendo la cosa giusta". Lo ha detto il ceo di Lancia, Luca Napolitano, a margine della presentazione del TrofeoLanciaRally4 Hf,

TORINO (ITALPRESS) – Il ritorno ufficiale di Lancia nel mondo dei rally è uno degli appuntamenti più attesi della stagione 2025, con un sempre maggiore interesse da parte di appassionati e media sia a livello nazionale che internazionale.Sarà il Rally Regione Piemonte, in programma ad Alba (CN) dall’11 al 13 aprile, ad ospitare una suggestiva anteprima della nuova era del brand torinese nel motorsport, con tante sorprese in arrivo per tutti gli amanti dei Rally. 🔗ildenaro.it

