Tribunale speciale per crimini di aggressione | Kaja Kallas a Leopoli

"La creazione del Tribunalespeciale per il crimine di aggressione significa che nessuno deve essere lasciato impunito per questi crimini, nemmeno i leader che hanno deciso di inviare i soldati qui per commettere crimini di guerra e atrocità". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue KajaKallas a Leopoli. "E' un segnale molto importante ed è molto importante che quelle nazioni che credono nei principi della carta delle Nazioni Unite si uniscano al Tribunale", ha aggiunto. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tribunale speciale per crimini di aggressione: Kaja Kallas a Leopoli

Su questo argomento da altre fonti

"Deve esserci un'assunzione di responsabilità per la guerra, questa è la più grande eredità morale del XX secolo. Perché se anche una sola rimane impunita, ne seguiranno altre. Oggi c'è una decisione da prendere: creare un meccanismo che possa contribuire a prevenire guerre future, con la creazione di un tribunale per i crimini di aggressione commessi dalla Russia". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento con Leopoli. 🔗quotidiano.net

Gli alleati di Kiev nell'Ue hanno approvato la creazione di un tribunale per processare i leader russi per "crimine di aggressione contro l'Ucraina", riuniti oggi a Leopoli nello stesso giorno in cui la Russia commemora la fine della Seconda Guerra Mondiale con una grande parata militare a Mosca. "Accogliamo con favore il completamento dei lavori tecnici sulla bozza degli strumenti giuridici necessari per istituire, nell'ambito del Consiglio d'Europa, un Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina", si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata dal Ministero degli ... 🔗quotidiano.net

Dopo 5 ore di colloqui, si è concluso il vertice tra la delegazione statunitense e russa. Sul tavolo interessi bancari e Tribunale internazionale per i crimini di aggressione A Istanbul si è tenuto un incontro di alto livello tra le delegazioni di Stati Uniti e Russia, focalizzato sul riprist 🔗ilgiornaleditalia.it

Ucraina, Von der Leyen: tribunale speciale contro crimini Russia

Video Ucraina, Von der Leyen: tribunale speciale contro crimini Russia ► Video Ucraina, Von der Leyen: tribunale speciale contro crimini Russia

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un tribunale per giudicare l’aggressione russa all’Ucraina; Kiev e Ue approvano la creazione del tribunale speciale; Kiev e Ue approvano la creazione di un tribunale speciale per i crimini di guerra; Kiev e Ue approvano la creazione del tribunale speciale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Kallas,vertici russi siano giudicati al tribunale speciale - "La creazione del tribunale speciale per il crimine di aggressione significa che nessuno deve essere lasciato impunito per questi crimini, nemmeno i leader che hanno deciso di inviare i soldati qui pe ... 🔗ansa.it

Zelensky, 'tribunale speciale per Kiev eviti altre guerre' - "Deve esserci un'assunzione di responsabilità per la guerra, questa è la più grande eredità morale del XX secolo. Perché se anche una sola rimane impunita, ne seguiranno altre. (ANSA) ... 🔗msn.com

Parata a Mosca per il V-Day, mentre l’Ue avanza col tribunale per i crimini di guerra in Ucraina - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com