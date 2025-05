Traghetti Maiori Travelmar | Solo due corse e prezzi più alti

Tempo di lettura: 2 minutiStop a quasi tutti i collegamenti tra il Porto di Maiori e Salerno e aumento dei visti, senza più agevolazioni per i residenti. È braccio di ferro tra la compagnia di navigazione Travelmar, principale operatore per i servizi di collegamento attraverso le vie del mare ed il Comune di Maiori che non ha attuato le necessarie modifiche a porto per consentire l’attracco di imbarcazioni più grandi.Dallo scorso anno, infatti, attraverso l’introduzione di uno specifico regolamento da parte della Capitaneria di Porto di Salerno, allo scalo di Maiori non possono attraccare imbarcazioni superiori ai 27 metri. Oltre ad aver intrapreso una battaglia giudiziaria contro il regolamento, la Travelmar aveva chiesto al Comune di Maiori di effettuare i lavori necessari ma a distanza di un anno nulla è cambiato. 🔗Anteprima24.it © Anteprima24.it - Traghetti Maiori, Travelmar: “Solo due corse e prezzi più alti”

Costiera Amalfitana, stop ai traghetti anche oggi: rischio traffico sulla Statale - Ad annunciarlo è stata la compagnia Travelmar, che ha comunicato l'interruzione di tutte le partenze da e per Salerno, Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi e Positano. Per il secondo giorno ... 🔗ilvescovado.it