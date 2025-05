Tragedia in Giordania | la piccola Elena muore a 4 anni durante una vacanza

La famiglia di Vigonza si trovava ad Amman per un breve viaggioUna breve vacanza in Giordania si è trasformata in un incubo per una famiglia residente a Vigonza, nel Padovano. Elena, una bambina di appena 4 anni, è morta il 7 maggio ad Amman, a causa di un arresto cardiocircolatorio improvviso.La bambina era affetta da una rara malattia neurologicaLa piccola era in viaggio con la mamma Haila e il papà Amgiad Sbahi, soccorritore della Croce Rossa. Si trovavano lì da pochi giorni, sperando di regalare un po’ di serenità alla figlia, affetta da una rara patologia neurologica e seguita dall’Hospice pediatrico della città del Santo.Il 2 maggio mamma e figlia erano partite per la Giordania. Una pausa dalla malattia, per qualche sorriso e momenti spensierati. Ma già il 3 maggio la situazione è precipitata: Elena ha avuto un arresto cardiocircolatorio. 🔗Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia in Giordania: la piccola Elena muore a 4 anni durante una vacanza

