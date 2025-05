Tradimento replica puntata 9 maggio 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 9 maggio – con la soap Tradimento (Aldatmak). Nella puntata odierna Nizamettin, un uomo con cui Ilknur ha dei debiti per degli affari legati al petrolio, si reca a casa di Mualla per screditare Ilknur, ma la padrona di casa prende le sue difese. Ecco il VideoMediaset per rivedere l’episodio 34 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming. 🔗Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, replica puntata 9 maggio 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 9 aprile – con la soap Tradimento (Aldatmak). Nella puntata odierna Tolga chiede a Selin di far cancellare a sua sorella Serra delle foto che quest’ultima ha pubblicato sui social. Selin, dispiaciuta, obbliga la sorella a rimuoverle. cco il video per rivedere l’episodio 139 in replica streaming. 🔗superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 10 aprile – con la soap Tradimento (Aldatmak). Nella puntata odierna Ozan e Zelis fanno pace mentre sono ad Amsterdam. Durante il ritorno a casa, lui le dice di averla cercata qualche giorno prima per darle indietro i soldi che lei aveva consegnato a sua madre, ma, non trovandola, li aveva consegnati a Ilknur. Ecco il video per rivedere l’episodio 140 in replica streaming. 🔗superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 21 febbraio – con la soap turca Tradimento (Aldatmak). Nella puntata odierna dopo aver fatto compromessi con i suoi valori per amore del figlio, Guzide riunisce la famiglia e perdona Oylum. I notiziari, nel frattempo, annunciano la tragica morte di Burcu. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 62 in replica streaming. 🔗superguidatv.it

