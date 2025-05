Torna a Punta Penna la Madonna di santa Maria di Pennaluce

Sono stati in tanti quelli che si sono uniti in processione domenica scorsa per accompagnare la statua della Madonna di PuntaPenna fino al suo ingresso nella chiesa di San Paolo Apostolo. Sabato 10 maggio 2025, si riparte in processione dalla chiesa di San Paolo alle ore 15.30 per riportare la. 🔗Chietitoday.it © Chietitoday.it - Torna a Punta Penna la Madonna di santa Maria di Pennaluce

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Rivierabanca Basket Rimini comunica in una nota di stampa che il recupero di Gerald Robinson procede positivamente.Durante le scorse ore il giocatore è tornato a lavorare, gradualmente, con il resto del gruppo squadraLa sua situazione verrà monitorata quotidianamente e di conseguenza verrà... 🔗riminitoday.it

Dopo parecchio tempo in gestione separata, sarà Coty stessa a riacquisire il controllo diretto della sua società in Giappone. E il motivo è ben preciso: permettere a marchi prettamente occidentali (nel portafoglio dell’azienda infatti ci sono marchi beauty come Burberry, Gucci, ma anche Chloé) di approdare in un mercato orientale, molto forte nel suo settore beauty.Coty si riappropria della gestione diretta in Giappone“Il mercato giapponese è noto per valorizzare la qualità e l’innovazione, attributi che si allineano perfettamente con il diversificato portafoglio di iconici marchi di ... 🔗metropolitanmagazine.it

Il Papa è entrato in Vaticano. Il corteo ha fatto ingresso dalla Porta del Perugino, la più vicina a Santa Marta. Francesco prima di entrare la 500 si è fermata brevemente per consueto saluto alle forze dell'ordine. Una volta lasciato il Gemelli Papa Francesco ha fatto un fuoriprogramma: si è recato a Santa Maria Maggiore e ha lasciato un mazzo di fiori all'ingresso laterale della basilica in segno di ringraziamento alla Madonna dopo la lunga degenza. 🔗quotidiano.net

Maria recita il Rosario?

Video Maria recita il Rosario? ► Video Maria recita il Rosario?

Ne parlano su altre fonti

A Vasto torna la Festa di Santa Maria di Pennaluce; Festa in onore di Santa Maria di Pennaluce, il primo appuntamento; Festa di Santa Maria di Pennaluce, torna la processione delle barche in mare; Festa di Santa Maria di Pennaluce a Vasto. 🔗Approfondimenti da altre fonti