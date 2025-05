The Couple Francesca Barra reagisce alla chiusura improvvisa | Dietro ci sono tante persone e tanto impegno

Il nuovo reality di Mediaset, The Couple, è stato cancellato a tre giorni dalla finale diventando già un ricordo. Se FrancescaBarra commenta sui social, Ilary Blasi fa sparire ogni traccia. Quello in casa Mediaset è stato un vero colpo di scena che ha spiazzato tutti: The Couple è stato chiuso bruscamente dall'oggi al domani, mandando a casa i vip e lasciando i fan increduli a una sola puntata dalla fine (già anticipata di diverse settimane). Un flop clamoroso, reso epico da questa decisione comunicata solo ieri. Mentre Ilary Blasi cancella ogni memoria social del programma, FrancescaBarra, opinionista, si espone e dice la sua. FrancescaBarra commenta la chiusura di The Couple A differenza di Ilary Blasi, che ha eliminato ogni post legato al reality, FrancescaBarra ha preferito condividere . 🔗Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Couple, Francesca Barra reagisce alla chiusura improvvisa: "Dietro ci sono tante persone e tanto impegno"

Critiche a Manila, nel mirino del gruppo L'articolo Scoppia il pastiera-gate a The Couple! Manila in lacrime, Francesca Barra la critica proviene da Novella 2000.

Francesca Barra al posto di Simona Izzo a The Couple?L'articolo The Couple, cambio all'ultimo tra gli opinionisti: Francesca Barra al posto di Simona Izzo proviene da Novella 2000.

Ieri, giovedì 8 maggio, è stata improvvisamente comunicata la chiusura anticipata di The Couple, il reality game condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Un flop disastroso di cui molto si sta parlando. Annunciato sì, ma non con questa modalità: repentinamente e senza neanche far disputare la finale...

