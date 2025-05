The Couple | ecco perché ha chiuso improvvisamente e cos’è successo ai concorrenti

Pier Silvio Berlusconi ha detto stop e The Couple è finito improvvisamente, Benedicta Boccoli ha rivelato cos'è successo e come hanno comunicato ai concorrenti il tuttoL'articolo The Couple: eccoperché ha chiusoimprovvisamente e cos’èsuccesso ai concorrenti proviene da Il Difforme. 🔗Ildifforme.it © Ildifforme.it - The Couple: ecco perché ha chiuso improvvisamente e cos’è successo ai concorrenti

The Couple ha chiuso definitivamente, nessuna finale e montepremi in beneficenza: ecco la decisione di MediasetL'articolo The Couple ha chiuso, nessuna finale e montepremi in beneficenza proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

The Couple chiude: ecco a chi è andato il super montepremi da 1 milione - Ecco quanto guadagnano i concorrenti di The Couple e la verità sul ricco montepremi che era in palio per i vincitori del reality. Lunedì 7 aprile su Canale 5 ha debuttato un nuovo reality show: The Co ... 🔗msn.com

The Couple chiuso improvvisamente, la reazione di Ilary Blasi - The Couple chiude i battenti, arriva un comunicato imprevisto da Mediaset ed ecco come ha reagito la presentatrice Ilary Blasi. 🔗msn.com

The Couple chiude in anticipo, finale annullata: ecco a chi andrà il montepremi - Il reality show di Canale 5, “The Couple”, condotto da Ilary Blasi, ha chiuso i battenti in modo definitivo, lasciando i fan e gli spettatori sorpresi. La decisione di Mediaset di interrompere il prog ... 🔗notizie.it