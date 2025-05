THE COUPLE CHIUDE | VIP TORNATI A CASA MONTEPREMI IN BENEFICENZA IL GRAZIE A ILARY

The COUPLE, il reality game di Canale 5 dedicato alle dinamiche di coppia, da oggi si interrompe con un gesto concreto di solidarietà di Mediaset, d’accordo con Endemol Shine Italy.Così si legge nella nota ufficiale diramata da Cologno Monzese. Dati d’ascolto drammatici per andare avanti e la finale non si farà più. Diretta su Mediaset Extra sospeda, vip rimandati a CASA.“A causa della chiusura anticipata del programma, Mediaset ha deciso di donare direttamente l’intera cifra di un milione di euro all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che impiegherà la somma per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale”.Infine due parole per la conduttrice. “Mediaset desidera inoltre ringraziare ILARY Blasi per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso del progetto”. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - THE COUPLE CHIUDE: VIP TORNATI A CASA, MONTEPREMI IN BENEFICENZA, IL GRAZIE A ILARY

Potrebbe interessarti su Zazoom: The Couple chiude in anticipo, polemica su Ilary Blasi: silenzio social e post spariti - The Couple, il reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, è stato ufficialmente cancellato da Mediaset con effetto immediato. La decisione è arrivata tramite una nota dell’azienda che ha anche interrotto la diretta continua su Mediaset Extra.

Se ne parla anche su altri siti

THE COUPLE CHIUDE: VIP TORNATI A CASA, MONTEPREMI IN BENEFICENZA, IL GRAZIE A ILARY - The Couple, il reality game di Canale 5 dedicato alle dinamiche di coppia, da oggi si interrompe con un gesto concreto di solidarietà di Mediaset, d’accordo con Endemol Shine Italy.Così si legge nella nota ufficiale diramata da Cologno Monzese. Dati d’ascolto drammatici per andare avanti e la finale non si farà più. Diretta su Mediaset Extra sospeda, vip rimandati a casa.“A causa della chiusura anticipata del programma, Mediaset ha deciso di donare direttamente l’intera cifra di un milione di euro all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che impiegherà la somma per realizzare un nuovo ... 🔗Leggi su bubinoblog

THE COUPLE CHIUDE: VIP TORNATI A CASA, MONTEPREMI IN BENEFICENZA, IL GRAZIE A ILARY - The Couple, il reality game di Canale 5 dedicato alle dinamiche di coppia, da oggi si interrompe con un gesto concreto di solidarietà di Mediaset, d’accordo con Endemol Shine Italy.Così si legge nella nota ufficiale diramata da Cologno Monzese. Dati d’ascolto drammatici per andare avanti e la finale non si farà più. Diretta su Mediaset Extra sospeda, vip rimandati a casa.“A causa della chiusura anticipata del programma, Mediaset ha deciso di donare direttamente l’intera cifra di un milione di euro all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che impiegherà la somma per realizzare un nuovo ... 🔗Leggi su bubinoblog

THE COUPLE CHIUDE: VIP TORNATI A CASA, MONTEPREMI IN BENEFICENZA, IL GRAZIE A ILARY - The Couple, il reality game di Canale 5 dedicato alle dinamiche di coppia, da oggi si interrompe con un gesto concreto di solidarietà di Mediaset, d’accordo con Endemol Shine Italy.Così si legge nella nota ufficiale diramata da Cologno Monzese. Dati d’ascolto drammatici per andare avanti e la finale non si farà più. Diretta su Mediaset Extra sospeda, vip rimandati a casa.“A causa della chiusura anticipata del programma, Mediaset ha deciso di donare direttamente l’intera cifra di un milione di euro all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che impiegherà la somma per realizzare un nuovo ... 🔗Leggi su bubinoblog

Approfondimenti da altre fonti

The Couple, ecco perché Pier Silvio Berlusconi ha deciso di chiudere il programma: Non ha apprezzato...; The Couple chiude senza finale, il montepremi finisce in beneficenza; The Couple, Francesca Barra reagisce alla chiusura improvvisa: Dietro ci sono tante persone e tanto impegno; The Couple chiude, Ilary Blasi resta in silenzio ed è polemica social: cosa è successo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

The Couple, ecco perché Pier Silvio Berlusconi ha deciso di chiudere il programma: "Non ha apprezzato..." - The Couple è stato chiuso in fretta e furia e dietro la decisione di mandare in onda neppure la puntata Finale sarebbe dipesa da Pier Silvio Berlusconi. Ecco perché! 🔗msn.com

The Couple chiude prima della finale: la reazione sui social di Manila Nazzaro e Stefano Oradei - The Couple - Una vittoria per due è stato cancellato a pochi giorni dalla finale. Ecco come hanno reagito Manila Nazzaro e Stefano Oradei alla chiusura anticipata del reality show: "Grazie anche per l ... 🔗msn.com

The Couple chiude senza finale, il montepremi finisce in beneficenza - Ilary Blasi cancellata, The Couple chiude senza una meritata finale e il ricco montepremi finisce in beneficenza ... 🔗dilei.it