The Couple chiude anticipatamente | ascolti deludenti premio al Gaslini e reazioni dei concorrenti

Il reality show The Couple ha interrotto anticipatamente la propria messa in onda, a seguito di ascoltideludenti, decretando la chiusura anticipata senza giungere ad una finale. Il noto programma, guidato da Ilary Blasi su Canale 5, aveva previsto un montepremi di un milione di euro, destinato poi interamente all’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. La . L'articolo The Couplechiudeanticipatamente: ascoltideludenti, premio al Gaslini e reazioni dei concorrenti è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - The Couple chiude anticipatamente: ascolti deludenti, premio al Gaslini e reazioni dei concorrenti

Mediaset chiude "The Couple" prima della finale, ecco a chi va il montepremi milionario

"The Couple" chiude prima della finale, il milione di euro andrà in beneficenza - Mediaset chiude in anticipo "The Couple – Una Vittoria Per Due". La finale del nuovo reality condotto da Ilary Blasi

Ecco perché The Couple chiude Domenica, Anticipazioni e Scandali - Il reality The Couple chiude in anticipo e il montepremi milionario sembra un miraggio!

