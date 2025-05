The Boys 5 il creatore promette approfondimenti per Patriota e Soldatino | Preparatevi per l' apocalisse

Lo showrunner di The Boys, Eric Kripke, ha svelato un significativo arco narrativo che attende Patriota nella prossima quinta e ultima stagione della serie di successo di Prime Video. La quinta e ultima stagione di The Boys esplorerà più in profondità il complicato rapporto tra Patriota e Soldatino. Eric Kripke, ideatore della serie Amazon, ha rivelato che il desiderio di Patriota di essere amato dal padre sarà al centro della narrazione, culminando in un'emotiva dinamica padre-figlio, la cui origine è stata svelata nella terza stagione. The Boys, Patriota e Soldatino protagonisti assoluti della quinta stagione La quinta stagione di The Boys si preannuncia esplosiva, con una trama che affronterà il doloroso desiderio di Patriota (Antony Starr) di ricevere l'amore paterno da Soldatino (Jensen Ackles). 🔗Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Boys 5, il creatore promette approfondimenti per Patriota e Soldatino: "Preparatevi per l'apocalisse"

