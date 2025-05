The Art of Fighting | la grande boxe a Milano con TAF 9

Preparati a vivere un evento imperdibile: "The Art of Fighting – La Grande Boxe a Milano" torna con la sua nona edizione! Dopo il successo all’Allianz Cloud, questa volta la location cambia ma l’adrenalina e l’emozione rimangono intatte, grazie alla straordinaria sinergia con il Fight Club Fragomeni. Un mix esplosivo di sport e spettacolo ti attende!

A soli due mesi dall’ultimo sold out all’Allianz Cloud, The Art of Fighting lancia ufficialmente il nono appuntamento della sua storia. Cambia la location, resta la combinazione virtuosa tra sport e spettacolo e torna la collaborazione con il Fight Club Fragomeni, realtà di Giacobbe Fragomeni, ex campione del mondo amatissimo dal pubblico. TAF 9 andrà in scena sabato 17 maggio al Centro Pavesi di Milano, in via Francesco de Lemene 3. Uno spettacolo da vivere fino in fodo. «Un ambiente più raccolto per dare un senso di esclusività», spiega Edoardo Germani, Founder di TAF. «Fosse per noi, organizzeremmo sempre in grandi arene, però capita che il calendario non ce lo consenta. Ma non possiamo fermarci, la continuità viene al primo posto. E il Centro Pavesi è un gioiellino perfetto per godersi il nostro show», conclude. 🔗Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - The Art of Fighting: la grande boxe a Milano con TAF 9

