Tenta un furto in una paninoteca di Frosinone | arrestato in flagranza di reato

Proseguono le attività di controllo del territorio dell’Arma dei Carabinieri nel comune capoluogo che, nella giornata odierna, ha visto una pattuglia della sezione radiomobile del NOR della Compagnia CC di Frosinone, procedere all’arresto in flagranza di reato di un cittadino egiziano. 🔗Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Tenta un furto in una paninoteca di Frosinone: arrestato in flagranza di reato

