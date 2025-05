Tenta di rubare zaino a turista | arrestato 66enne

Durante il pomeriggio di martedì 6 maggio i carabinieri della stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato in flagranza di reato un 66enne, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di furto con destrezza.Due militari, liberi dal servizio, stavano passeggiando in piazza. 🔗Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Tenta di rubare zaino a turista: arrestato 66enne

Durante il pomeriggio di martedì 6 maggio i carabinieri della stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato in flagranza di reato un 66enne, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di furto con destrezza.

