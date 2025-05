Telefonini e droga in carcere denunciati sette detenuti dopo la perquisizione all’alba

LECCE – settedetenuti nel carcere di Borgo San Nicola sono stati denunciati per ricettazione e due di loro sono anche accusati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del consumo.I deferimenti all’autorità giudiziaria sono la conseguenza della perquisizione. 🔗Lecceprima.it © Lecceprima.it - Telefonini e droga in carcere, denunciati sette detenuti dopo la perquisizione all’alba

Telefonini e droga in carcere, denunciati sette detenuti dopo la perquisizione all’alba

LECCE – Sette detenuti nel carcere di Borgo San Nicola sono stati denunciati per ricettazione e due di loro sono anche accusati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del consumo.

