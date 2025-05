teatro e danza del ventre si uniscono per un omaggio a marie antoinette

Venerdì 16 e sabato 17 maggio alle ore 21.15 al Cine Teatro Victor di San Vittore doppio appuntamento con il Teatro e la danza . Amira danza e il Teatro delle Lune portano in scena lo spettacolo " Marie Antoinette , la solitudine di una regina", la vita della regina per antonomasia, che viene. 🔗 Cesenatoday.it

LUCCA – Divertimento, socialità rilassata e riflessione, con alcuni fra i migliori spettacoli e performance in circolazione. Ritornano in Lucchesia i Mercoledì da Salmoni di Spam! nella sede di via Don Minzoni a Porcari, per tre appuntamenti in programma il 9, il 16 e il 23 aprile con inizio serate dalle 19.30.Tre imperdibili momenti all’insegna della danza e della musica che ricalcano e rivisitano la formula tanto classica quanto apprezzata dal ‘popolo dei salmonidi’ ma anche da chi è semplicemente incuriosito da un’esperienza diversa rispetto al dilagare del mainstream. 🔗corrieretoscano.it