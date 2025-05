suresh shaffi propone a striscia la notizia la ricetta del budino di riso

MILANO – Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra SureshShaffi, che propone al pubblico di Striscia la notizia la ricetta del “Budino di riso”, la sua versione di un dolce tipico toscano: uno scrigno di pasta frolla racchiude un dolce ripieno a base di riso e crema pasticcera.Classe 1974, SureshShaffi nasce in Sri Lanka, dove trascorre la prima metà della sua vita. Dopo la laurea in Business a Londra, si trasferisce nel 2001 in Italia, a Milano, iniziando a lavorare come aiuto cuoco. Dopo aver trascorso un periodo come autista dell’architetto Vico Magistretti, inizia a lavorare alla Pasticceria Leonardo, storica insegna meneghina, di cui diventa titolare in seguito a un passaggio di proprietà. 🔗Lopinionista.it

