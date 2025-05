Supersconti non autorizzati ai clienti | ex dipendente condannato a risarcire 190mila euro al negozio

Un ex dipendente di un megastore della provincia di Pisa è stato condannato a risarcire190milaeuro per aver applicato sconti non autorizzati, causando un danno di oltre 270mila euro. La difesa ha annunciato appello, contestando la responsabilità dell'azienda nel controllo delle vendite. 🔗Fanpage.it

