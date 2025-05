Nel lontano 1957, Leo Longanesi scrisse che “una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo”. Nel 2025, più che altro, le lavoratrici e i lavoratori italiani ambiscono alla sopravvivenza. Non c’entrano solo e soltanto le tre morti sul lavoro ogni giorno, oltre mille all’anno diventate – purtroppo – una costante. Due notizie delle ultime ore raccontano plasticamente cos’è al giorno d’oggi il nostro mercato del lavoro. La prima vicenda è accaduta a Portogruaro (Venezia), dove un rider, rifiutatosi di consegnare un hamburger a 50 chilometri di distanza dal fast food dov’era stato ordinato, si è visto irrogare una sanzione dall’azienda: la disattivazione del palmare, strumento indispensabile per il suo lavoro. Poco importa se in quel momento stesse piovendo e la paga fosse di miseri 3,20 euro lordi: il lavoro andava portato a termine, in qualsiasi modo e a qualunque costo al grido di “business is business”. 🔗Lanotiziagiornale.it

Sul lavoro la destra faccia un bagno di realtà