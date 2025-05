Suits LA | lo spinoff con Stephen Amell è stato cancellato dopo una sola stagione!

NBC ha annunciato ufficialmente che la serie Suits LA, lo spinoff con star StephenAmell, non tornerà con una seconda stagione. Suits LA è stata cancellata dal network NBC dopo una solastagione. Lo spinoff dello show non tornerà quindi sugli schermi nonostante le grandi aspettative nei confronti del progetto che era stato creato da Aaron Korsh. I dati deludenti La serie Suits LA, tuttavia, ha subito dei continui cali di ascolto, rimanendo al di sotto dei dati che erano stati ipotizzati prima del debutto sugli schermi. Nelle puntate erano tornati anche alcuni dei protagonisti dello show originale come Gabriel Macht che aveva interpretato Harvey Specter in tre episodi, Rick Hoffman nel ruolo di Loui Litt, e David Costabile in quello . 🔗Movieplayer.it © Movieplayer.it - Suits LA: lo spinoff con Stephen Amell è stato cancellato dopo una sola stagione!

Se ne parla anche su altri siti

The Monkey, recensione: tratto da Stephen King, Osgood Perkins terrorizza e diverte con un coinvolgente horror

La nostra recensione di The Monkey, dopo Longlegs il nuovo horror di Osgood Perkins tratto dal racconto di Stephen King, un riuscito mix di splatter e comicità prodotto dal maestro del terrore James WanThe Monkey è il nuovo violento horror di ...

The Monkey, la recensione: geyser di sangue e risate, ma non solo (e Stephen King è tradotto bene)

Sembra vicino a Final Destination e lontanissimo da Longlegs, questo nuovo film di Oz Perkins, e lo è: ma in fondo, dietro alle apparenze grottesche, splatter e nerissimamente comiche, nemmeno poi troppo.

Cujo di Stephen King, in arrivo un nuovo adattamento Netflix

L'orrorifica storia del cane rabbioso era già diventata un film nel 1983: ora arriverà in una nuova veste

Impazza a Londra il musical \

Video Impazza a Londra il musical \ Video Impazza a Londra il musical \

Approfondimenti da altre fonti

Suits LA: lo spinoff con Stephen Amell è stato cancellato dopo una sola stagione!; Suits L.A.: tutto ciò che sappiamo sullo spinoff di Suits con Stephen Amell; Suits L.A.: Il primo teaser trailer dello spin-off con Stephen Amell; Suits LA: Stephen Amell è tornato nel nuovo sguardo all'attesissima serie. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Suits LA: lo spinoff con Stephen Amell è stato cancellato dopo una sola stagione! - NBC ha annunciato ufficialmente che la serie Suits LA, lo spinoff con star Stephen Amell, non tornerà con una seconda stagione. 🔗msn.com

Suits L.A. – stagione 2 si farà? tutto quello che sappiamo - Spin-off del successo USA Network Suits, la serie ha debuttato su NBC nel febbraio 2025, ma finora ha deluso le aspettative. Il cast di Suits LA vede Stephen Amell nel ruolo di Ted Black ... 🔗cinefilos.it

Com'è finita tra Harvey e Donna? C'è un aggiornamento che arriva dallo spin-off "Suits LA" - La serie ha riportato in auge l'avvocato più in voga di New York, e con lui lui una succulenta novità sulla sua vita privata ... 🔗elle.com