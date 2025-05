Strage di Monreale Galvagno | I nostri modelli non sono Totò Riina Bernardo Provenzano o Pablo Escobar

Ha pianto a dirotto e ha chiesto perdono alle famiglie delle vittime, ha ammesso di aver sparato sabato notte a Monreale, ma anche di "non aver capito niente" perché, in mezzo alla rissa, si sarebbe ritrovato addosso diverse persone: il gip Ivana Vassallo, dopo l'interrogatorio di garanzia... 🔗 palermotoday.it

Il gip di Palermo ha convalidato il fermo di Samuele Acquisto, il 18enne coinvolto nella sparatoria di Monreale in cui sono rimasti uccisi tre ventenni. Il giudice ha disposto per il ragazzo la misura della custodia cautelare in carcere. Acquisto, originario del quartiere Zen 2, è accusato di concorso in strage. Avrebbe partecipato alla rissa […](Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it