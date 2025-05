Statale 36 proseguono spediti i lavori per la nuova ciclopedonale sul lago

Nuovo sopralluogo lungo la Statale 36. I rappresentanti delle istituzioni si sono ritrovati giovedì 8 maggio a Civate per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione della pista ciclabile che corre parallela alla Statale 36 lungo il lago di Annone.

