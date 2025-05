Specializzazione sul sostegno con Indire | non dà accesso diretto al ruolo

Il nuovo percorso Indire consente la Specializzazione sul sostegno, ma non garantisce l’immissione automatica in ruolo. Per entrare stabilmente nella scuola, è necessario partecipare a concorsi o essere inseriti nelle GPS. I decreti puntano a formare docenti qualificati e a contenere il contenzioso legato ai titoli esteri. Nessun accessodiretto al ruolo con la Specializzazione . Specializzazione sul sostegno con Indire: non dà accessodiretto al ruolo Scuolalink. 🔗Scuolalink.it

I percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, attivati nel 2025, sono stati recentemente disciplinati da due provvedimenti : il decreto ministeriale 75/2025, rivolto principalmente ai cosiddetti triennalisti - coloro che abbiano esercitato l'attività d'insegnamento per almeno 3 anni, anche non consecutivi, durante gli ultimi 5 anni - e il decreto interministeriale 77/2025, che riguarda i docenti in possesso di un titolo conseguito all’estero. 🔗orizzontescuola.it

Percorsi specializzazione sostegno INDIRE : potranno essere attivati o solo dall'Istituto o dalle Università in convenzione o meno con INDIRE. Ecco l'allegato B, tabella del fabbisogno per regione e grado di scuola. L'articolo Specializzazione sul sostegno Indire, ecco il fabbisogno per Regione. La tabella ufficiale sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Il decreto ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025 disciplina l’accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti per i docenti triennalisti, secondo quanto disposto dall’articolo 6 del DL 71/2024. La norma stabilisce che possono accedere i docenti con almeno tre annualità di servizio specifico su sostegno svolto negli ultimi cinque anni. Tuttavia, resta da […] The post Specializzazione sostegno INDIRE per docenti triennalisti: l’anno 2024/25 è valido? first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Il percorso specializzazione Indire non dà accesso diretto al ruolo: serve la partecipazione a concorsi o GPS. Pillole di Question Time - Nel question time del 30 aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, sindacalista ANIEF, è stato chiarito un aspetto centrale riguardante gli esiti del ... 🔗orizzontescuola.it

Accesso ai percorsi Indire sostegno: esclusi i titoli esteri conseguiti dopo il 1° giugno 2024. Pillole di Question Time - Nel question time del 30 aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, sindacalista ANIEF, è stata approfondita una questione fondamentale per i docenti c ... 🔗orizzontescuola.it

Specializzazione sul Sostegno INDIRE, Arrivato il Decreto: ma Non Tutti Possono Iscriversi - Pubblicato il decreto n.75 del 24 aprile 2025 che definisce le caratteristiche della specializzazione sul sostegno effettuata tramite INDIRE. Si tratta di un sistema diverso rispetto ai percorsi TFA, ... 🔗msn.com