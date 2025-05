SpaceX riceve l' autorizzazione per lanciare una Starship ogni due settimane

La Federal Aviation Administration ha rilasciato una nuova licenza a SpaceX che porta il numero di lanci annuali consentiti dalla base in Texas a 25, in pratica uno ogni due settimane. 🔗Dday.it © Dday.it - SpaceX riceve l'autorizzazione per lanciare una Starship ogni due settimane

